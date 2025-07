Roma, è fatta anche per Ghilardi. E Massara non si ferma: ora assalto alla seconda punta

Dopo un avvio di mercato a rilento, ora la Roma sta diventando grande protagonista con una serie di affari conclusi in serie: il marocchino Neil El Aynaoui è stato il primo acquisto dell’era Massara, seguito subito dopo da Evan Ferguson, già in bella evidenza ieri nel secondo test amichevole dei giallorossi.

A breve sarà il turno di Wesley, ma prima di lui (o insieme a lui) arriverà a Trigoria anche Daniele Ghilardi, 22 anni, roccioso difensore centrale prelevato dal Verona: accordo raggiunto tra i due club sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per un affare da 11 milioni. Ghilardi, 190 centimetri, andrà a rinforzare la batteria dei centrali di Gasperini.

La fase uno del mercato della Roma però non si fermerà a questi quattro acquisti: ora le attenzioni di Massara si sposteranno sulla seconda punta, altro obiettivo prioritario per Gasp. Attenzione, perchè la pista per Igor Paixao si è riaccesa: il brasiliano piace al tecnico da tempo e, dopo un’ottima stagione, il suo prezzo non è inferiore ai 35 milioni. Sul taccuino del ds però è segnato in rosso anche il nome di Antonio Nusa del Lipsia, altro calciatore che piace molto a Trigoria, ma anche in questo caso servirebbe uno sforzo economico importante da parte dei Friedkin.

Le alternative non mancano: nelle ultime ore ci sono stati dei contatti per Fabio Silva, 23 anni, seconda punta del Wolverhampton che può giocare anche da esterno o da centravanti di riferimento. Diverso il discorso di Oscar Glouck del Salisburgo: è un trequartista puro. Anche lui piace molto a Trigoria.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Corriere dello Sport