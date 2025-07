LIVE! Wesley alla Roma, Emerson Royal al Flamengo: tutto fatto. Fabrizio Romano: “Oggi verranno conclusi i due affari”

Sembra finalmente sul punto di sbloccarsi l’affare Wesley. Il terzino brasiliano, che stanotte ha giocato (e segnato) con la maglia del Flamengo sembra ormai destinato a lasciare il Brasile con direzione Roma.

E’ infatti in chiusura l’affare che porterà Emerson Royal dal Milan al Flamengo, un acquisto che permetterà ai brasiliani di avere finalmente in rosa il sostituto di Wesley: il giocatore quindi sembra ormai pronto per partire.

La Roma lo aspetta: visite mediche prenotate nel weekend per il prossimo terzino di Gasperini. I tweet di Angelo Mangiante di Sky Sport e di Filippo Biafora de Il Tempo vanno tutti in un’unica direzione: Wesley è pronto a volare per l’Italia, destinazione Roma.

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Arrivano conferme sull’imminente chiusura dell’affare Wesley. Fabrizio Romano scrive in questi minuti che entrambi gli affari saranno conclusi a breve, con il Flamengo che acquisterà Emerson Royal dal Milan per 9 milioni mentre Wesley si unirà alla Roma per 25 più bonus. Anche Boto, il direttore del Flamengo, conferma che entrambe le operazioni verranno concluse oggi.

🚨🔀 Emerson Royal to Flamengo and Wesley to AS Roma, both deals are set to be sealed.

Flamengo will pay €9m for Emerson Royal to AC Milan and let Wesley join AS Roma for €25m plus add-ons.

Fla director Boto, on it to close both deals today. pic.twitter.com/f3IeM9Y6Lz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2025