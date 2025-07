Calciomercato Roma, Di Marzio: “Contatti per Fabio Silva del Wolverhampton. Torna di moda Paixao”

Novità di mercato in chiave Roma arrivano da Gianluca Di Marzio di Sky Sport: stavolta nel mirino di Massara ci sono attaccanti, e più precisamente calciatori in grado di giocare sulla trequarti offensiva, alle spalle del centravanti.

Stando a quanto riferisce il giornalista di Sky Sport, ci sono stati contatti per Fabio Silva, 23 anni, attaccante portoghese del Wolverhampton che può giocare anche da seconda punta o da esterno a sinistra.

Nel mirino della Roma anche Igor Paixao, trequartista del Feyenoord cercato anche dal Marsiglia ma per il quale il club francese non ha ancora chiuso l’affare. Sul calciatore, che costa 30 milioni, c’è anche il forte pressing del Leeds.

.@OfficialASRoma , contatti per Fabio Silva per l’attacco. Torna di moda il nome di Paixao del @Feyenoord , per cui il Marsiglia non ha ancora chiuso

— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 24, 2025