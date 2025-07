“ON AIR!” – MATTIOLI: “La costruzione della Roma di Gasp è in alto mare”, PRUZZO: “Non sono d’accordo, già presi 4 titolari”, CATONI: “Wesley? Il Flamengo ha rotto le pa…”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se la Roma prende Paixao, o comunque fa un acquisto importante in quella zona del campo, sarebbe da podio, sarebbe obbligata ad arrivare nelle prime quattro… Raspadori però è la mia prima scelta, come rapporto qualità prezzo mi sembra quella più fattibile. A Napoli non penso vedrà il campo spesso, e penso che a un certo punto sarà lui a chiedere di andare via. A me Raspadori piacerebbe, secondo me con Gasperini può avere quella esplosione che non ha ancora avuto…”

David Rossi (Rete Sport): “Ora il Flamengo chiede che Emerson Royal svolga le visite mediche prima di lasciar partire Wesley…quello che sta facendo il Flamengo è quasi un giochino…Seconda punta? Sono certo che se potesse scegliere Massara liberamente, prenderebbe Nusa, ma il costo del cartellino è piuttosto altro, almeno 30 milioni. Ma è un giovane pimpante, forte, con ingaggio basso…è proprio il profilo tipo, è un altro Soulè…”

Attilio Malena (Rete Sport): “Per Ghilardi la Roma ha fatto lo sforzo che chiedeva il Verona, e il calciatore è pronto a vestire la maglia giallorossa. Per Nusa c’è stato un contatto ma la pista è difficile per il costo. L’altro nome è Paixao, si punta a far abbassare il prezzo che per ora è di 40 milioni. Per ora in Italia c’è solo la Roma che lo cerca, e il Marsiglia in Francia. La sensazione è che Paixao intorno ai 35 milioni si riuscirebbe a chiudere, e il budget della Roma è di circa 30 milioni. quindi la distanza non è tanta. Chiesa per ora è una pista di secondo piano, la Roma cerca altri profili. Hudson-Odoi e Elmas sono altri nomi da tenere in considerazione, perchè costano meno e sono occasioni di mercato…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Se la formazione dell’anno prossimo fosse questa, Svilar in porta, difesa con Ghilardi, Mancini e Ndicka, Wesley e Angelino sulle fasce, centrocampo El Aynaoui-Konè, Paixao e Dybala sulla trequarti e Ferguson in attacco…secondo me sarà scudetto con tre giornate d’anticipo…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Avevo detto che Ferguson avrebbe fatto 12 gol, beh ho cambiato idea…sono convinto che ne fa tra i 15 e i 20 tranquillo. Per me sta bene, è il nostro nuovo bomber. Da come si muove, nelle gerarchie di Gasperini giocherà Ferguson subito…”

Marco Valerio Corsi (Tele Radio Stereo): “La partita di ieri? Ho visto gli highlights…sicuramente Ferguson si è presentato bene, ma le amichevoli contano zero. Non rimango a bocca aperta, l’UniPomizia mi sembra un test poco probante, non si tratta il calcio seriamente se si pensa che un calciatore possa essere un fenomeno per una partita giocata contro una formazione di bassa categoria. Vedo la voglia di esaltare Ferguson per levarsi dalle pal*e Dovbyk…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “La Roma ora è alla ricerca della seconda punta che parta da sinistra. Possiamo dire che il profilo è stato individuato: Gasperini non vuole un centrocampista, non vuole un trequartista alla Pellegrini, vuole un esterno vero di piede destro. Un profilo molto simile a Lookman, che abbia cambio di passo e capace di fare gol. Però ad oggi dobbiamo scartare profili da 30 milioni alla Paixao, si lavora su profili un po’ meno costosi…”

Valentina Catoni (Tele Radio Stereo): “Il Flamengo ha veramente rotto le pal*e…ma che sono rimbambiti…è un mese che c’è l’accordo con la Roma, e ora si rendono conto che gli serve il sostituto di Wesley…ma lo volete mettere su un aereo sto ragazzo…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Cessioni per fare cassa? Forse giusto Cristante può portarti qualcosa, magari al Como…fra l’altro io se dovessi chiedere un regalo alla Roma, gli chiederei di prendere Nico Paz…un giocatore che riempie sempre i miei occhi… Fabio Silva? Ci andrei molto cauto, il Wolverhampton lo ha preso convinto fosse il nuovo fenomeno e invece sta facendo molta fatica a imporsi. Io l’ho visto giocare, ha movenze importanti ma poca concretezza. Tutto mi sembra meno che una garanzia…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “La costruzione della Roma per Gasperini è ancora in alto mare. Non c’è una squadra a cui lui possa dare una sua impronta. Lo stesso Ferguson è una speranza, la speranza è che Gasp riesca a tirarci fuori un giocatore con la “G” maiuscola e non una delle tante meteore che qui lasciano un’impronta relativa. La squadra è quella dell’anno scorso a parte qualche giocatore, Wesley e Ghilardi devono arrivare, ma sono giocatori che rinforzano la rosa, nessuno che diventi il giocatore ‘principe’, come magari può essere Ederson…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ferguson è il classico giocatore da fantacalcio, lo acquisti perchè ti costa poco… Arriva da una stagione difficile, un infortunio, da zero gol…non garantisco che sia come Kean che aveva già dimostrato qualcosa. Qua invece la situazione è diversa, ma Ferguson ha una personalità importante. Posso ipotizzare che entro poco tempo possa togliere il posto a Dovbyk diventando titolare…Io non sono d’accordo con Mario (Mattioli, ndr), credo che 4-5 dei nuovi acquisti saranno titolari: Wesley sarà titolare, Ghilardi sarà titolare, il centrocampista sarà titolare, sarà presa una seconda punta che sarà titolare, e non escludo che Ferguson possa fare il titolare. E allora i titolari acquistati sarebbero cinque…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Per la Roma è un’era differente, è giusto che Gasperini per togliersi dai dubbi è giusto avendo calciatori che lui vuole. La Roma questo sta facendo, sta accontentando l’allenatore…”

