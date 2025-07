Calciomercato, si infiamma la corsa a Paixao: offerte di Leeds e Marsiglia, c’è anche la Roma

Dopo aver chiuso per Wesley e Ghilardi, attesi a Roma nel weekend, Massara si concentrerà sul colpo in attacco. Gasperini ha chiesto un giocatore rapido che possa saltare l’uomo e fare gol, profilo che ha individuato (anche) in Paixao.

Il minuto attaccante brasiliano del Feyenoord però ha diversi estimatori in Europa: il primo club a farsi avanti è stato il Marsiglia che ha offerto 26 milioni di sterline (poco più di 30 milioni di euro), cifra giudicata insufficiente dagli olandesi. Stando a quanto riferiscono però dall’Inghilterra, ora è il Leeds a farsi avanti.

Messa sul tavolo una proposta da 26 milioni di sterline più bonus per Paixao, una proposta che il Feyenoord potrebbe non ritenere ancora adeguata. E la Roma?

I giallorossi sono interessati al calciatore e hanno avuto contatti con il club olandese, ma al momento non hanno avanzato proposte ufficiali. Per ora Leeds e Marsiglia sono i due club che sembrano fare sul serio con l’esterno brasiliano. Con la Roma che, per ora, fa da spettatrice interessata.