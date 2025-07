Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: forte interesse per Nusa, in corsa anche Newcastle e Crystal Palace

La Roma prosegue il suo lavoro sul mercato e, mentre le operazioni per Wesley e Ghilardi si avviano verso la conclusione, la dirigenza si concentra ora sulla ricerca di una seconda punta. Tra i nomi circolati nelle ultime settimane figurano quelli di Elmas e Paixao, ma secondo quanto riportato da CaughtOffside, i giallorossi avrebbero messo nel mirino soprattutto Antonio Nusa, sul quale ci sarebbe un forte interesse di Massara.

Classe 2005, norvegese, Nusa è un esterno offensivo di proprietà del Lipsia e rappresenterebbe il profilo ideale per Gasperini, che in giallorosso è alla ricerca del suo nuovo Lookman. Il talento scandinavo non è però passato inosservato: sulle sue tracce ci sono già diversi club di Premier League, tra cui Crystal Palace e Newcastle.

Un’operazione tutt’altro che semplice, sia per l’ampia concorrenza sia per il costo del cartellino, che si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Un investimento importante, ma che conferma l’ambizione della Roma nella costruzione di un reparto offensivo giovane e dinamico.