FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 25 luglio 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:40 – Roma, oggi seduta nel pomeriggio

La squadra oggi si allenerà solo nel pomeriggio. Il gruppo partirà domattina alla volta di Francoforte per poi raggiungere il Fritz Walter Stadium dove affronterà il Kaiserslautern alle 18. Terminato il match, la Roma farà immediatamente rientro nella capitale.

Ore 10:45 – La Roma ricorda Flora Viola

La Roma ricorda Flora Viola, nata il 25 luglio nel 1921, con un bel post sui social: “Il 25 luglio 1921 nasceva Flora Viola. Prese in mano il Club dopo la morte dell’Ingegnere: fu la prima presidente donna della Serie A. E alzò al cielo la Coppa Italia 1991. Il nostro amore ti seguirà ancora”.

Ore 8:30 – I giornali esaltano Ferguson e la Roma di Gasp

“E’ già la Roma di Gasp“ e “Debutto show di Ferguson”: oggi i giornali parlano con toni entusiastici dell’esordio del nuovo centravanti giallorosso e della nascita della squadra di Gasperini, che sta per essere allestita come vuole il tecnico, e cioè giovane, veloce e forte fisicamente.

IN AGGIORNAMENTO…