CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il calciomercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 25 luglio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 11:20 – Deossa, Roma tra i club più interessati

Il futuro di Nelson Deossa (25) sarà deciso nei prossimi giorni. Secondo quanto riferito da Pipe Sierra, giornalista colombiano di SinBoleta, l’agente del centrocampista è in Messico per analizzare la sua situazione. Roma, Betis e Palmeiras sono le squadre più avanti, ma sono interessate anche Nottingham e West Ham.

Ore 10:35 – Offerto Schade del Brentford

Per il ruolo di seconda punta, diventata ora l’obiettivo primario della Roma di Gasperini, è stato offerto a Massara Kevin Schade (23) del Brentford. (Corrieredellosport.it)

Ore 9:40 – Saud con la valigia pronta

Sembra segnato il futuro di Saud Abdulhamid (26): il terzino saudita, sembra già con la valigia in mano, avendo un accordo di massima per un prestito al Tolosa. (Corriere dello Sport)

Ore 9:00 – Paixao, troppi i 30 milioni richiesti

Stando a quanto scrive oggi Filippo Biafora il nome di Igor Paixao (24) difficilmente potrà essere un obiettivo di Massara: troppi i 30 milioni richiesti dal Feyenoord. La Roma punta un obiettivo prendibile senza altre uscite. (Il Tempo)

Ore 8:35 – Deossa resta nel mirino di Massara

Ci sarà tempo per un altro rinforzo a centrocampo, con Nelson Deossa (25) del Monterrey che resta un nome gradito alla Roma. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:10 – Gollini ora è nel mirino di Sassuolo e Antalyaspor

Pierluigi Gollini (30), dopo la trattativa sfumata con la Cremonese, saluterà Trigoria in ogni caso essendo fuori dal progetto di Gasp. Per lui c’è l’interesse di Sassuolo e Antalyaspor. (Il Tempo)

Ore 7:10 – Tutto fatto per Wesley

Arriva l'atteso "Here we go!" di Fabrizio Romano: è fatta per Wesley (21) alla Roma

IN AGGIORNAMENTO…