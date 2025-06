Baldanzi-gol, l’Italia U21 vince al debutto negli Europei: 1-0 alla Romania

Prestazione da protagonista per Tommaso Baldanzi con la maglia dell’Italia Under 21. Il talento della Roma è stato schierato titolare dal CT Carmine Nunziata nel match contro la Romania, valido per la fase a gironi degli Europei di categoria, e ha lasciato il segno in maniera decisiva.

Il fantasista giallorosso ha infatti realizzato il gol vittoria che ha permesso agli Azzurrini di conquistare i tre punti: al 28’ del primo tempo, Baldanzi ha finalizzato una bella azione offensiva con freddezza e tecnica, confermando il suo feeling con la porta e la sua importanza nello scacchiere offensivo della Nazionale.

Il risultato non è più cambiato: Italia-Romania 1-0, e qualificazione alla fase finale più vicina. A completare la serata romanista anche l’ingresso in campo nel finale di Niccolò Pisilli, subentrato proprio a Baldanzi all’86’. Per entrambi, un segnale importante anche in ottica giallorossa: il futuro passa (anche) dalla Nazionale.