CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 11 giugno 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 13:10 – Zalewski resta all’Inter

Nicola Zalewski (23) verrà riscattato dall’Inter: i nerazzurri lo porteranno al Mondiale per club versando i sei milioni previsti per il suo riscatto…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:00 – Lucca, Roma dietro a Milan e Inter

La Roma continua a cercare un attaccante e tra i nomi sul taccuino c’è sempre quello di Lorenzo Lucca (24), ma la concorrenza per il bomber dell’Udinese aumenta. Inter e Milan sono più avanti rispetto ai giallorossi e ieri Tare ha incontrato il procuratore Giuseppe Riso nella sede del club. Prezzo di partenza: 25 milioni. (Il Messaggero)

Ore 8:45 – Gosens e De Cuyper se parte Angelino

Rinviata a luglio la trattativa per la cessione di Angelino (28) in Arabia. Ghisolfi intanto prepara i rinforzi per le fasce: Gosens (31) e De Cuyper (24) nel mirino…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:00 – Svilar, la Roma offre 3 milioni

Arrivano buone notizie per quanto riguarda il rinnovo di Mile Svilar (25): il club giallorosso è arrivato a offrire uno stipendio da 3 milioni di euro, mentre lato giocatore si continua a chiedere 3 milioni + 1 (di bonus). Ora la dirigenza romanista è chiamata a fare un ultimo sforzo per chiudere definitivamente la questione. (Gianlucadimarzio.com)

IN AGGIORNAMENTO…