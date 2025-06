PAREDES: “Futuro? Sono sempre vicino al Boca. Deciderò dopo le vacanze”

Leandro Paredes sembra vicino all’addio, ma il giocatore non ha ancora preso una decisione sul suo futuro. Il centrocampista ha parlato in esclusiva a Radio La Red e ha commentato così la possibilità di tornare in Argentina per andare a giocare al Boca Juniors.

“Non ho ancora parlato con la Roma. È finta da poco una stagione lunga, voglio riposare un po’ con famiglia e amici. Mi prendo questi 20 giorni e poi prenderò una decisione“.

“Sono sempre vicino al Boca“, ha aggiunto Paredes, “La volontà c’è, ma non dipende da una sola situazione. Vedremo se è il momento giusto“.