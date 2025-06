Gourna-Douath-Roma, futuro incerto: il Salisburgo non apre al rinnovo del prestito, il giocatore spinge per restare

La Roma continua a muoversi tra conferme, ritorni e incognite. Tra le situazioni ancora da definire c’è quella di Lucas Gourna-Douath, centrocampista francese classe 2003 arrivato a gennaio in prestito dal Salisburgo. Il diritto di riscatto, fissato a circa 19,5 milioni di euro, è scaduto a fine maggio senza che il club giallorosso lo esercitasse, ma l’idea di una sua permanenza a Trigoria non è affatto tramontata.

Trattativa in salita, nodo Salisburgo

La Roma, infatti, avrebbe voluto ridiscutere le condizioni dell’accordo, magari puntando su un nuovo prestito o su un riscatto a cifre inferiori. Ma il Salisburgo, al momento, non ha aperto ad alcuna soluzione alternativa: per gli austriaci, la clausola era l’unico modo per cedere il giocatore e, una volta scaduta, la palla è tornata pienamente nelle loro mani.

Un atteggiamento rigido, che ha complicato le trattative e messo in stand-by ogni sviluppo. Ma in questa partita c’è un terzo protagonista che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Gourna spinge per restare a Roma

Il centrocampista, infatti, ha espresso in più occasioni il desiderio di rimanere nella Capitale. Gourna si è ambientato bene nel gruppo, si è fatto apprezzare per la sua fisicità e il dinamismo in mezzo al campo, e vede nella Roma il contesto ideale per continuare la sua crescita. La sua volontà è chiara, ma non sarà sufficiente senza un passo indietro da parte del Salisburgo.

La situazione resta aperta: Ghisolfi tiene viva la pista, ma servirà pazienza (e magari un assist del giocatore stesso) per riaprirla davvero.

