Roma, obiettivo Ratiu: derby con la Lazio. Gasp chiede O’Riley

Non solo giovani, ma giocatori già pronti, affamati e con margini di crescita importanti. Il nuovo corso della Roma guarda a profili internazionali che uniscano personalità, corsa e fame di palcoscenici più grandi. In questo identikit rientrano perfettamente due nomi seguiti con attenzione a Trigoria: Andrei Ratiu e Matt O’Riley.

Ratiu, capitano della Romania e tra i migliori della Liga

Il primo nome caldo è quello di Andrei Ratiu, 26 anni, terzino destro del Rayo Vallecano e fresco capitano della nazionale rumena. La Roma lo aveva già messo nel mirino a gennaio e ora è tornata alla carica con maggiore decisione. Ratiu si è distinto nell’ultima stagione come uno dei migliori esterni della Liga, alla pari di profili ben più celebrati come Koundé.

Nel suo contratto c’è una clausola da 25 milioni di euro, ma metà della somma andrebbe al Villarreal, suo ex club. La Roma punta a chiudere l’operazione a cifre più basse, consapevole però della concorrenza agguerrita della Lazio. Il tempo, in questo caso, sarà un fattore decisivo.

O’Riley la richiesta per il centrocampo

Il secondo nome finito sul taccuino di Ghisolfi su richiesta di Gasperini è quello di Matt O’Riley, centrocampista classe ’00 del Brighton, reduce da una stagione in crescita. L’inglese naturalizzato danese ha qualità tecniche, visione di gioco e un buon fiuto del gol: caratteristiche che potrebbero fare molto comodo al centrocampo romanista. Non ci sono ancora trattative avviate, ma l’interesse è concreto e potrebbe presto trasformarsi in qualcosa di più, soprattutto se dovessero partire alcuni elementi dell’attuale rosa.

