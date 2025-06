“ON AIR!” – LO MONACO: “Venderei Soulè e Dovbyk per finanziare il mercato”, ROSSI: “Con Gasp mi aspetto giocatori nordeuropei più che sudamericani”, MALENA: “Roma pronta a fare un sacrificio per Paixao”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Si parla molto di De Cuyper in ottica Roma, terzino belga che è un calciatore già fatto. Con Gasperini mi aspetto giocatori nordeuropei, giocatori rapidi con centimetri e muscoli, che possano essere molto dotati tatticamente, dunque che possono coprire più ruoli, e che possono mantenere alta l’intensità per tutta la partita. Un identikit più nordeuropeo che sudamericano…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Sul mercato estivo gli investimenti grossi vanno fatti in due ruoli: sul centrocampista da schierare accanto a Konè e sulla seconda punta da far giocare dietro la punta. Se Pellegrini può giocare in quel ruolo? In teoria sì…se Gasperini riesce a rilanciare anche lui, saremmo tutti contenti…”

Attilio Malena (Rete Sport): “Le priorità di Gasperini sono due difensori e un attaccante alla Lookman. Paixao è uno che piace molto, e per il quale la Roma è disposta a fare un sacrificio. Noi abbiamo rilanciato il nome di Raspadori, ma è anche sulla lista di Sarri per la Lazio. O’Riley è stato sicuramente attenzionato dalla Roma già l’anno scorso, e quest’anno può tornare caldo: è un nome da tenere in grande considerazione. E attenzione sempre a Frattesi, e non per il centrocampo, ma per i due dietro la punta…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Se io mi immagino i tre titolari in attacco nella Roma di oggi con un Dybala tornato ai suoi livelli, per me Soulè non gioca. Poi è normale che dopo l’infortunio bisognerà vedere come sta Dybala. Fino a due mesi fa dicevamo “ma che ci facciamo con Soulè“, mo pare che abbiamo Lookman…Soulè ha fatto prestazioni, ma quanti gol ha fatto? Se parliamo di calciatori offensivo, io voglio vedere i numeri, voglio giocatori che facciano qualcosa di concreto davanti. Ma la vogliamo migliorare sta squadra o no?…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Gasperini era nel mirino da tempo, da quando Ranieri disse che non sarebbe stato l’allenatore della Roma, per cui avranno avuto già tempo e modo di parlare di giocatori. Questo Ratiu non lo conosco, bisogna vedere se lo ha scelto Ghisolfi, perchè lui ha individuato sempre giocatori scarsi. Per chi pensa ad acquisti dall’Atalanta, vi dico scordatevelo: Percassi non darà mai un calciatore alla Roma e a Gasperini…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Al di là della lista dei nomi che si fanno sui giornali, io penso che Gasperini utilizzerà la prima parte del ritiro per capire il materiale che ha a disposizione. Si radunano il 10 luglio, avrà tre settimane a Trigoria per valutare. E poi si sfrutterà tutto il mese di agosto per il mercato…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Baldanzi è uno che potrebbe essere sacrificato davanti a una buona offerta. In altre nazioni, a 22 anni, certi giocatori sono già in nazionale maggiore da tempo, e questo è un pessimo segnale per noi. Per me Pisilli ha più le caratteristiche adatte per il gioco di Gasperini, ma entrambi possono giocarsi le loro carte. Svilar? La firma fino al 2030 è vicina, siamo al rettilineo finale…è stata una trattativa ed è giusto che sia stato così visto che aveva due anni di contratto. Sono schermaglie normalissime, non si può pensare che un calciatore che guadagna 700mila euro, ti chiede un rinnovo a 4 milioni e tu glieli dai senza trattare…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Sapete come finanzierei il mercato della Roma? Allora, possiamo incassare circa 50 milioni tra Zalewski, Angelino, e Le Fee. Io poi venderei Soulè a 30 milioni e Dovbyk a 35, e ho 120 milioni a disposizione. Con 120 milioni prendo un esterno sinistro alla Gosens, che posso pagare poco, un centravanti forte, un difensore centrale forte, tenendomi Kumbulla come quarto, e poi ragionerei su centrocampista e attaccante di sinistra. Con 120 milioni queste operazioni riuscirei a farle…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Gasperini gioca 3-4-2-1, forse ci vorrebbe un po’ più di dinamismo in mezzo al campo, alla Ederson e de Roon. Al di là dei nomi, servono giocatori che abbiano una certa intensità e questa componente era un po’ mancata alla Roma. Serve un altro marcatore oltre a Nicka e Mancini. Gli esterni sono importanti, devono essere in grado di fare la fase difensiva e quella offensiva. Occorre un acquisto per ogni ruolo: un difensore, un esterno, un centrocampista e forse un trequartista. Per me Pellegrini è uno dei giocatori più adatti al gioco di Gasperini perché può fare il Pasalic in mezzo al campo e anche il trequartista…”

