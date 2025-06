Roma, Gasperini si presenta in conferenza stampa martedì prossimo alle ore 12

La notizia era nell’aria da questa mattina, ora arriva la conferma ufficiale: Gian Piero Gasperini, nuovo allenatore della Roma, parlerà in conferenza stampa martedì 17 giugno alle ore 12 a Trigoria.

Sarà questa l’occasione per l’ex tecnico dell’Atalanta di presentarsi ai giornalisti e ai tifosi in vista della prossima stagione. La conferenza sarà trasmessa in diretta dai canali social del club giallorosso.