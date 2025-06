CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 12 giugno 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:45 – Ndicka, no a Tottenham e United

Evan Ndicka (25) ha detto no a Tottenham e Manchester United: vuole restare alla Roma e diventare protagonista del progetto Gasperini. Arrivato a parametro zero dall’Eintracht, oggi vale 35-40 milioni. La Roma se lo tiene stretto, ma sa che in futuro potrà rappresentare una maxi plusvalenza. (Corriere dello Sport)

Ore 9:20 – Per la difesa spunta Ordonez

Tra i tanti profili al vaglio per la difesa spunta anche su Joel Ordonez (21) roccioso centrale ecuadoriano del Bruges che ha una valutazione in ascesa e già superiore ai 20 milioni. Per l’attacco confermato l’interesse per Garnacho (20), in uscita dallo United. (Leggo)

Ore 8:20 – Incognita Dovbyk, Scamacca spinge

Il grande rebus in attacco non è ancora risolto: Dovbyk (27) dovrà essere valutato da Gasperini, ma davanti a offerte importanti la Roma potrebbe decidere di sacrificarlo. Intanto Gianluca Scamacca (26) spinge per tornare alla Roma. (Corriere della Sera)

Ore 7:40 – Obiettivo Ratiu a destra, Gasp vuole O’Riley

La Roma comincia a muoversi sul mercato in entrata: a destra l’obiettivo è Andrei Ratiu (26) del Rayo Vallecano, mentre per il centrocampo torna di moda Matt O’Riley (24) che piace anche a Gasperini…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

IN AGGIORNAMENTO…