UFFICIALE: Dahl ceduto a titolo definitivo al Benfica (COMUNICATO AS ROMA)

Samuel Dahl è un nuovo giocatore del Benfica a titolo definitivo. La Roma ha ufficializzato la cessione dell’esterno svedese al club portoghese, dove il giocatore si era già trasferito in prestito lo scorso febbraio. Di seguito il comunicato ufficiale integrale dell’AS Roma:

“L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Samuel Dahl al Benfica. Arrivato nel luglio del 2024 dal Djurgarden, l’esterno svedese ha collezionato 3 presenze in giallorosso giocando sia in Serie A, sia in Coppa Italia.

Nella sessione di trasferimenti invernale, il 4 febbraio 2025, si era trasferito proprio al Benfica a titolo temporaneo fino al termine della stagione. In bocca al lupo per il futuro, Samuel!”.

Secondo le precedenti indiscrezioni, la Roma incasserà circa 10-11 milioni dalla cessione di Dahl, e avrà inoltre diritto al 40% della sua futura rivendita.