BALDANZI: “Gruppo straordinario. Abbiamo attraversato momento difficili, ora non vogliamo più tornarci”

Tommaso Baldanzi parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Cagliari. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico.

Stai salendo di livello, il mister ti dà fiducia. Cosa è cambiato anche nel gruppo?

“Non so cosa è cambiato, ma qualcosa è cambiato. E’ un gruppo straordinario proprio perchè abbiamo attraversato momenti difficili e non vogliamo tornarci. Vogliamo fare tre punti ogni domenica. Sto sentendo la fiducia nel mister, ho lavorato tanto per questi momenti”.

Che ruolo prediligi?

“Sinceramente mi trovo bene tra le linee. Posso anche adattarmi a sinistra per coesistere con gli altri. Gioco dove mi mette il mister, è uguale…”