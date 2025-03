Infortunio Dybala dopo pochi minuti: l’argentino in panchina non trattiene le lacrime

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ durata solo pochi minuti il Roma-Cagliari di Paulo Dybala, entrato in campo al 64esimo e costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo 12 minuti di partita. Un colpo di tacco a smarcare Shomurodov è stato fatale all’argentino, che ha avvertito subito un dolore dietro al ginocchio.

Problema chiaramente muscolare per l’argentino, che ha provato a restare proseguire ma ha alzato bandiera bianca dopo aver provato qualche passo a bordo campo. Dybala è stato costretto al cambio: al suo posto dentro Pisilli. L’attaccante è tornato a sedersi in panchina, e le telecamere di DAZN lo hanno immortalato mentre non tratteneva le lacrime.