BALDANZI: “Sognavo questo gol da quando sono arrivato. Sono stati giorni intensi, ma dobbiamo concentrarci sul campo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tommaso Baldanzi parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Udinese.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico:

Cosa ci dici del tuo primo gol?

“Sognavo questo momento da quando sono arrivato a Roma, eravamo in un periodo particolare e ci servivano tre punti oggi e li abbiamo portati a casa. Siamo felicissimi e sono contento per il primo gol con questa maglia”.

Stai diventando grande tra i grandi, gol in Under 21 e oggi in un momento di difficoltà. Ci stai facendo vedere qualcosa di straordinario.

“Cerco sempre di dare il massimo e mettere le mie qualità a disposizione della squadra per raggiungere gli obiettivi. Se giocheremo come oggi, tutti uniti e andando forte ci toglieremo tante soddisfazioni”.

Hai avvertito qui a Roma un po’ di pressione nel dover dimostrare qualcosa con un minutaggio relativo?

“Sinceramente no, sicuramente venivo da un’altra realtà e il passo era grande ma non ho avvertito pressione. Ho sempre cercato di entrare e dare il massimo per la squadra e poi per me, oggi è arrivata questa gioia personale e sono molto felice”.

Ci racconti questi giorni?

“Sono stati molto intensi ma non dobbiamo pensarci più di tanto, dobbiamo allenarci sempre forte qualsiasi cosa succeda. Abbiamo degli obiettivi ben chiari e dobbiamo essere concentrati su quelli”.

