ROMA-UDINESE 3-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma batte 3 a 0 l’Udinese e scaccia la crisi. All’Olimpico non c’è stata di fatto mai partita, con i giallorossi che hanno domato i friulani grazie ai gol di Dovbyk, Dybala su rigore e Baldanzi.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i friulani nel match valido per la quinta giornata di campionato:

Svilar 6,5 – Troppo spericolato quando gioca la palla coi piedi. Una sola parata, ma di grande spessore, su Thauvin.

Mancini 7 – Difende con precisione, meno pulito quando si sgancia in avanti e tenta il cross. Ma stasera non gli si può rimproverare nulla.

Ndicka 7 – Duello tutto fisico con Lucca nel primo tempo, e lo stravince. Nella ripresa il cliente diventa Davis, e le cose si complicano. Ma lui non perde la concentrazione e porta a casa la prestazione.

Angelino 7 – Bella prestazione da terzo centrale. Sfrutta il suo sinistro educato quando si propone in avanti.

Celik 6 – Ha un paio di chance per mettersi in mostra, ma non le sfrutta. La sua prova resta comunque sufficiente.

Pisilli 6,5 – Altra bella prova del giovane centrocampista giallorosso. Anche stavolta finisce presto la benzina, ma ci sta. La strada è quella giusta. Dal 60′ Paredes 6 – Mette ordine a centrocampo nel momento in cui l’Udinese cerca di rimettersi in partita.

Cristante 6,5 – Beccato dal pubblico dell’Olimpico, lui imperturbabile va avanti per la sua strada. Tatticamente perfetto. Dall’83’ Konè sv.

El Shaarawy 7 – Si vede subito che è in partita. Offre l’assist per il vantaggio giallorosso. Cerca senza successo anche la strada del gol. Corsa e qualità. Dall’83’ Hermoso sv.

Pellegrini 6 – Lo stadio lo prende esageratamente di mira, e lui ne risente. Parte con la voglia di spaccare il mondo, ma le cose non vanno come sperava e finisce per demoralizzarsi. Dal 68′ Baldanzi 7 – Si blocca, come la Roma. Entra e segna subito il gol che chiude i giochi.

Dybala 7 – Gioca in una posizione a lui congeniale. Si guadagna e poi trasforma il rigore del raddoppio giallorosso. Dall’83’ Soulè sv.

Dovbyk 7,5 – Le qualità del bomber ce le ha tutte, e il gol del vantaggio romanista sta lì a dimostrarlo. Nella ripresa offre anche l’assist a Baldanzi. La doppietta gli sfugge di mano per un leggero fuorigioco.

IVAN JURIC 7 – Buona la prima. Criticato il suo undici iniziale ma si dimostra vincente, così come i cambi a partita in corso.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

