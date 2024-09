JURIC: “Ho scelto i giocatori che mi davano più garanzie. Konè? Bel talento, ma ha tanto da migliorare”

AS ROMA NEWS – Mister Ivan Juric si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per parlare di Roma-Udinese, gara valida per la quinta giornata di campionato.

Di seguito tutte le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso rilasciate alla stampa nel prepartita e poi al termine del match:

IVAN JURIC NEL PREPARTITA

Le scelte di formazione?

“Ho scelto questi giocatori oggi perché mi danno più garanzie. Siamo riusciti a lavorare bene, ci sono molti concetti che mi piacciono e che già andavano bene. Dispiace per come stiano andando le cose, ma c’è anche tanta voglia di cambiare la situazione”.

Konè in panchina?

“Vogliamo cambiare un po’ modo di giocare, ci sono calciatori che al momento rispondono meglio. È un bel talento, ha tanto da migliorare, ma è un bel giocatore. Hummels ed Hermoso avranno modo di dimostrare il loro valore. El Shaarawy ha giocato in quel ruolo per tanti anni, sicuramente può fare bene”.

