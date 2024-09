DOVBYK: “Grande intesa con Dybala. Qua i difensori sono molto duri, trovare il gol è stato importante per me”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Artem Dovbyk parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Udinese.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico:

LE DICHIARAZIONI A DAZN

Come cambia l’atteggiamento dopo questa vittoria?

“Il risultato è stato molto importante per noi anche perché ci serve per ridarci fiducia e ora dobbiamo guardare avanti”.

Quanto è stato importante questo gol?

“Per me è stato importante, ho dovuto adattarmi ad un nuovo campionato a nuovi difensori che sono molto duri”.

Come ti trovi a giocare con Dybala?

“È bellissimo, c’è già una grande connessione spero di giocare tanto con lui”.

LE DICHIARAZIONI A SKY SPORT

Cosa è cambiato in questi giorni?

“Semplice, il risultato. Ovviamente tutti dobbiamo cambiare la testa, dobbiamo essere più concentrati, pressare in qualunque zona”.

