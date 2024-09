EL SHAARAWY: “L’esonero di De Rossi è colpa dei nostri risultati, capiamo la delusione dei tifosi. Vincere sistema le cose”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Stephan El Shaarawy parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Udinese.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico:

LE DICHIARAZIONI A DAZN

Che serata è stata?

“Una serata dove abbiamo conquistato i primi tre punti che sono la cosa più importante, i risultati fino adesso non sono stati buoni e ci ha rimesso di nuovo l’allenatore. Si capisce la delusione del pubblico perché sappiamo cosa rappresenta De Rossi per il pubblico. Da parte nostra c’è la responsabilità dei risultati e non di altra natura, spero si capisca. Oggi era importante vincere e dobbiamo ripartire da qui”.

Il cambio di atteggiamento?

“Penso che non abbiamo cambiato atteggiamento in qualsiasi caso. Oggi c’era da portare a casa i tre punti, il mister ha chiesto una partita più aggressiva e siamo riusciti a farlo, siamo riusciti a segnare e ad essere aggressivi su tutti i palloni e i tre punti oggi sono quelli che contano”.

LE DICHIARAZIONI A SKY SPORT

Primi tre punti.

“La cosa che contava, serata particolare ma erano importanti i 3 punti e fare bene per ritrovare fiducia”.

Juric ti ha chiesto tanto sacrificio?

“Marcatura uomo a uomo, mi ha chiesto sacrificio ma l’ho già fatto. Mi adatto, bella vittoria”.

Che sapore ha questa vittoria?

“Un significato particolare, sappiamo la delusione del tifo. Noi abbiamo la responsabilità dell’esonero di Daniele solo per i risultati. Cerchiamo di ripartire, le vittorie sistemano le cose”.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!