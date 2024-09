Balotelli: “In Italia pensano che la Turchia faccia ca*are, ma la Roma ne beccherebbe cinque dal Galatasaray”

AS ROMA NEWS – Nicola Zalewski ha rifiutato la ricca proposta del Galatasaray e rimarrà alla Roma. L’italo-polacco verrà messo fuori dal progetto tecnico di Daniele De Rossi che sulla fascia sinistra ha a disposizione Stephan El Shaarawy ed il nuovo arrivato Alexis Saelemaekers.

La decisione di dire no alle ricche avances del club turco hanno sorpreso più di qualcuno, e non solo all’interno del club giallorosso. Anche Mario Balotelli, ospite della trasmissione 360°, ha detto la sua sulla scelta di Zalewski.

E lo ha fatto alla sua maniera, senza usare mezzi termini: “In Italia pensano che la Turchia fa ca*are. Ma se la Roma gioca contro il Galatasaray ne becca cinque di gol. E la Roma per me è pure forte, cominciate a guardare gli altri campionati…”.

