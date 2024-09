LIVE! Zalewski, dentro o fuori: alle 12 gli agenti del polacco incontrano il Galatasaray. La Roma lo farà allenare a parte (AGGIORNAMENTI)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ il giorno del dentro o fuori per Zalewski. L’intrigo è più che mai complicato, ma entro la mezzanotte di oggi la matassa dovrà essere sciolta.

Il Galatasaray, nonostante i continui dietrofront, non ha ancora mollato la presa e sta provando un ultimo rilancio con il calciatore, restio ad accettare la ricca proposta dei turchi.

La Roma dal canto suo ha già fatto sapere a Zalewski che se non accetterà l’offerta del club di Istanbul finirà ad allenarsi in disparte, ai margini della prima squadra. Tra poche ore dunque sapremo se il 22enne polacco lascerà Trigoria o resterà da indesiderato.

AGGIORNAMENTO ORE 10:20 – Stando a quanto riferisce Rete Sport in questi minuti, è previsto per le 12 di oggi un nuovo e probabilmente decisivo incontro tra gli emissari del Galatasaray e gli agenti di Zalewski per provare a trovare un accordo. La Roma attende sviluppi. Intanto, aggiunge Tele Radio Stereo, l’attaccante polacco non si allenerà con la squadra ma scenderà in campo nel pomeriggio per una seduta individuale.

