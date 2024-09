“ON AIR!” – PES: “Se Zalewski rifiutasse 3 milioni dal Galatasaray saremmo alla follia”, ROSSI: “Un romanista non fa perdere 11 milioni alla sua squadra”, CARINA: “Viavai a mercato chiuso, così non si aiuta De Rossi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La Roma ha fatto sapere che nelle scorse settimane aveva provato a rinnovare il contratto di Zalewski senza successo, e questo è un tassello importante di questa vicenda. Il Galatasaray è arrivato a ben 11 milioni per un giocatore a scadenza, siamo nella miracolistica…ma a quel punto il giocatore dice no a 2,5 milioni di stipendio. A quel punto i turchi invece di dire “arrivederci e grazie” arrivano a rilanciare a 3, quasi 10 volte quanto guadagna. E a lui ha rifiutato. Al che la Roma ha convocato il giocatore e gli ha detto che da quel momento si sarebbe allenato al campo B, e non avrebbe più visto la prima squadra. Uno che è romano e romanista non fa perdere 11 milioni al club per andare via a parametro zero, non crea un danno alla Roma, per cui togliamo sto discorso di mezzo…Lui è libero di pensare che dal 2 febbraio troverà una società più importante del Galatasaray che gli darà più di 3 milioni…per me è una grandissima ca*zata, ma lui è liberissimo di pensarlo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se a mezzanotte di oggi Zalewski sarà ancora un calciatore della Roma, io società lo terrei fuori dal progetto tecnico, non lo considero più. Poi magari a gennaio troverà una squadra che gli darà 5 milioni, ma quella che è una valutazione che deve prendere lui con il suo procuratore, e coi procuratori dei procuratori…gente parecchio sveglia, sapranno consigliarlo per il meglio sulla sua carriera e sulle sue finanze…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Zalewski aveva rifiutato l’offerta di rinnovo con la Roma. Nella lettura del club, dietro il suo no alla proposta di rinnovo e il no al Galatasaray c’è l’idea di andarsene via a parametro zero a giugno. Non conosco la posizione di De Rossi, penso che per lui sia un buon giocatore ma non un titolare, e se va via non è che si strappa i capelli. A questo punto sarà la società a decidere, ma a oggi non è fuori rosa perchè il calciatore ha ancora tempo per convincersi ad andarsene…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Zalewski? Questi casi possono succedere una volta ogni tanto, ma nella Roma purtroppo succedono troppo spesso… De Rossi nella Roma è solo come un cane, non ha nessuno…Lui non può confrontarsi più con nessuno, ad eccezione del suo staff. La Souloukou non è stra-ben voluta dai giocatori, questo diciamocelo…Ora bisogna capire chi, da quello che mi risulta è la vecchia guardia. Magari hanno ragione loro, questo non lo so…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Ghisolfi sembra venir protetto mediaticamente, per una questione caratteriale e di ambientamento. Ma da quello che ci fanno sapere, lui è più decisionista di quello che sembra. Come ds lo stiamo scoprendo adesso, ma come carattere non lo conosciamo per niente…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Zalewski fuori rosa? Ora è il momento del pugno duro, ma poi se non dovesse andare al Galatasaray vediamo che succede. Gli emissari del club turco sono ancora qui a Roma, l’accordo tra i club c’è, ma Zalewski c’ha ripensato nel momento in cui i turchi avevano abbassato l’offerta, che poi hanno subito rialzato, e ora la Roma sta facendo pressing dicendo “o te ne vai o non giochi più“. Non so come finirà, ma visti i continui ripensamenti penso che difficilmente si arriverà a dama…certo che se Zalewski dovesse rifiutare davvero 3 milioni l’anno saremmo alla follia… Sono tanti però i segnali di una gestione un po’ confusionaria delle trattative, sia in entrata che in uscita: cambia il prezzo, cambia la formula, ci pensa, ci ripensa, sì, no…sono tutti segnali. L’unica trattativa pulita, al di là della bravura di prendere Konè all’ultimo giorno di mercato, è stata quella di Soulè. Per il resto o hai pagato tutti i soldi che volevano o hai cambiato mille formule…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Se un club come la Roma ti dice “se resti qui non giochi più“, per un calciatore di 22anni non giocare un anno può essere un danno importante, anche perchè lui tiene tanto al posto in nazionale…Il pressing della Roma è per farlo andare via, e ora bisogna appellarsi al buon senso di tutti, in primis del calciatore che deve capire che il suo tempo qui lo ha fatto. La Roma farebbe una grande plusvalenze, il giocatore andrebbe a giocare in una città molto bella, con grandi giocatori, e andando a guadagnare un sacco di soldi…il buon senso mi porta a pensare che alla fine si farà per il bene di tutti…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Il rilancio del Galatasaray a 3 milioni per Zalewski? Non so che hanno visto i turchi in Zalewski, un nuovo Cristiano Ronaldo…non lo so, a me sembra tutto molto strano, esagerato e molto poco credibile. Ma anche l’offerta di 11 milioni alla Roma per un calciatore che si libera a zero a gennaio mi sembra un’esagerazione pure quella…o hanno soldi da buttare o c’è qualcosa che non mi quadra in questa situazione…Vedremo come andrà a finire, oggi per forza sapremo. Ci mancava solo questa storia prima di Genoa-Roma: la squadra ha due punti in classifica dopo tre giornate, ha fatto un gol, e qua parliamo ancora di Zalewski al Galatasaray…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Hermoso sta scalando posizioni, oggi ci sarà il primo allenamento vero con tutti a disposizione e qualcosa dovremmo sapere su come giocherà De Rossi. Zalewski? La Roma aveva proposto il rinnovo, e il giocatore aveva chiesto di parlarne al rientro della nazionale, poi però è arrivata l’offerta del Galatasaray a cambiare tutto. Ora si dice che il calciatore è fuori rosa, il club dice che non è vero. Stasera ne sapremo qualcosa in più. Il mercato è finito il primo settembre, io rimango perplesso. Zalewski non sarà una pedina fondamentale della Roma, però tutto questo viavai a mercato chiuso e a campionato in corso non lo capisco. Così non si aiuta De Rossi…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Qualche novità me l’aspetto contro il Genoa, specie a centrocampo. Vedremo che ruolo avranno gli esterni se ci sarà un nuovo sistema di gioco. La trasferta a Marassi è pericolosa. Io non sono ancora convinto che la Roma sia migliorata rispetto a l’anno scorso, ha fatto un mercato che solo negli ultimi giorni ha preso una direzione importante, ma non so quanto possa cambiare le cose da subito…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Dovbyk? Un atleta di quella stazza ha bisogno di più tempo. Il giocatore c’è, e credo che sia estremamente adatto al gioco di De Rossi. Va aspettato ancora una partita o due. Io sono un tifoso di Hermoso, mi è sempre piaciuto, nella retroguardia della Roma è un acquisto straordinario e sono curioso di vederlo giocare…Per me la Roma ha un’ottima squadra, ha fatto eccellenti acquisti, anche Hummels che sarà pure vecchio, ma ad avercene di giocatori così…”

Nando Orsi (Radio Radio): “De Rossi voleva gli esterni d’attacco che saltavano gli uomini e mettevano palloni in mezzo, quindi penso che vedremo ancora il 4-3-3. La squadra c’è, gli esterni e i centrocampisti ci sono, è abbastanza definita. L’unica cosa è che l’attaccante è mancato, e su questo De Rossi deve lavorare parecchio…”

Redazione Giallorossi.net

