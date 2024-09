Danso, necessari ulteriori controlli medici: salterà anche Lens-Lione

NOTIZIE AS ROMA – Dopo che il suo trasferimento alla Roma era saltato per i problemi riscontrati durante le visite mediche, ancora non c’è chiarezza attorno alle condizioni di Kevin Danso.

Come fa sapere l’emittente austriaca di Sky Sport, il giocatore salterà anche la sfida tra Lens e Lione in programma domenica prossima.

Il difensore, che la Roma aveva praticamente acquistato a fine agosto prima di dove cancellare il trasferimento per il mancato superamento delle visite di idoneità sportiva, dovrà essere sottoposto ad ulteriori controlli: i risultati degli esami dovrebbero arrivare non prima della prossima settimana.

Fonte: Sky Sport Austria

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!