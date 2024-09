ULTIME DA TRIGORIA – Dovbyk e Pellegrini in gruppo, out Le Fee. Fuori rosa Zalewski

AS ROMA NEWS – Buone notizie dall’infermeria per Daniele De Rossi che a due giorni da Genoa-Roma ritrova sia Artem Dovbyk che Lorenzo Pellegrini, entrambi a disposizione per Marassi.

Non è ancora rientrato in gruppo invece Enzo Le Fee, che dunque non sarà quasi certamente in campo contro i liguri. Non si è visto in campo Nicola Zalewski, che dopo l’ennesimo no al rilancio del Galatasaray è stato messo ai margini della prima squadra: il giocatore, fino a nuovo ordine, si allenerà in disparte.

Attesa per la conferenza stampa di De Rossi, che dovrebbe essere fissata per domani pomeriggio (orario che la Roma deve ancora ufficializzare): il tecnico chiarirà la sua posizione e quella del club nei confronti del polacco.

Per la partita contro il Genoa diversi i rebus da sciogliere in casa Roma: il tecnico potrebbe confermare il 4-3-3 oppure passare a una difesa a tre visto che ora potrà contare anche su giocatori del calibro di Hummels e Hermoso. Dovbyk dovrebbe partire dall’inizio, così come Manu Konè, rientrato galvanizzato dalla sua prima chiamata con la Francia.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

