Barcellona, Xavi contro Mourinho: “Spero di non offrire mai un’immagine del genere”

AS ROMA NOTZIE – Xavi, attuale tecnico del Barcellona, ha così commentato in conferenza stampa il comportamento di Mourinho dopo la sconfitta in finale di Europa League:

“Ognuno si comporti come meglio crede se ritiene di aver subito un’ingiustizia. Ma dobbiamo controllare le reazione, dobbiamo essere da esempio, così come chiediamo che non ci insultino, che ci trattino con rispetto.

La condotta è importante, spero non di offrire mai un’immagine del genere“, ha concluso l’attuale allenatore blaugrana.