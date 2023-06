La Roma Primavera dice addio al sogno scudetto: un gol di Krastev in pieno recupero fa gioire la Fiorentina

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Finisce oggi il sogno scudetto della Roma Primavera, dopo il pareggio per 3 a 3 nei quarti di finale del playoff con la Fiorentina di Aquilani.

I giallorossi, finiti dietro ai viola in campionato, avrebbero dovuto battere i toscani per accedere alle semifinali, ma non sono riusciti ad andare oltre un pareggio a dir poco rocambolesco.

La partita, iniziata con notevole ritardo per la gran pioggia, inizia bene per gli uomini di Guidi: dopo una manciata di secondi la Roma si ritrova avanti di due gol grazie a un rigore di Pagano e la rete di Padula.

Ma prima dell’intervallo la Fiorentina trova le reti del pareggio grazie a Di Stefano, autore di una doppietta. Nella ripresa i giallorossi spingono alla ricerca del gol qualificazione che trovano con Mannini a dieci minuti dalla fine, ma in pieno recupero arriva la doccia gelata: segna Krastev al 92′ e la Roma deve dire addio allo scudetto.

Giallorossi.net – G. Pinoli

IL TABELLINO DEL MATCH

FIORENTINA: Martinelli; Gentile (84′ Mendoza), Krastev, Lucchesi, Kayode; Harder, Amatucci, Berti (84′ Caprini); Capasso (77′ Vigiani), Sene (84′ Presta), Di Stefano (77′ Nardi).

A disp.: Tognetti, Dolfi, Elia, Scuderi, Biagetti, Vitolo, Favasuli, Chiesa, Ievoli, Comuzzo.

All.: Aquilani.

ROMA: Baldi; Missori, Keramitsis, Chesti, Falasca (69′ Louakima); D’Alessio (69′ Mannini), Vetkal, Pagano; Cassano (87′ Majchrzak), Padula (56′ Misitano), Cherubini (87′ Pellegrini).

A disp.: Razumejevs, Del Bello, Foubert-Jacquemin, Ivković, Silva, Ruggiero, João Costa, Bolzan, Ienco, Cichella.

All.: Guidi.

Marcatori: 7′ rig. Pagano, 16′ Padula, 19′ e 41′ Di Stefano, 80′ Mannini, 92′ Krastev.

Ammoniti: Pagano (R), Cherubini (R), D’Alessio (R), Amatucci (F), Presta (F).