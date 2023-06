Roma, ultima missione

AS ROMA NEWS – Cala stasera il sipario su una stagione sofferta, combattuta con orgoglio, che ha regalato momenti esaltanti e altri inaspettatamente deludenti.

La Roma però ha un ultima missione da compiere: battere lo Spezia, che all’Olimpico si gioca la salvezza, e regalarsi l’accesso alla prossima Europa League. Ma vincere stasera sarebbe soprattutto il modo migliore per dire grazie a un pubblico meraviglioso, che ha accompagnato con una serie incredibile di sold-out questa squadra.

La bellezza della Roma mourinhana è proprio questa, l’essere riuscita a creare un feeling straordinario con il pubblico, quell’empatia di cui lo Special One parla quotidianamente dentro e fuori Trigoria. Il rapporto passionale tra squadra, allenatore e tifoseria ha raggiunto in questi due anni vette da record, ed è un patrimonio da conservare gelosamente.

Stasera all’Olimpico (tutto esaurito, inutile dirlo) si chiuderà una stagione fatta di alti e bassi, che dovrà insegnare più di qualcosa a chi sta cercando di costruire una squadra in grado di competere sia in Italia che in Europa: per vincere servirà investire. Ma questo sarà un tema da affrontare a tempo debito.

Oggi si pensa solo allo Spezia, a chiudere con onore questo secondo capitolo dell’era Mourinho e a dire grazie a una tifoseria immensa, l’assoluta protagonista di questa annata giallorossa. Dopo sarà il momento degli arrivederci e degli addii, di tirare una riga e fare bilanci. Prima però c’è un ultima missione da compiere.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini