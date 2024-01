BARONI: “Prestazione di alto livello, ma contro la Roma non puoi commettere certi errori. Nella ripresa siamo stati superiori”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Marco Baroni, allenatore dell’Hellas Verona, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma.

Queste le dichiarazioni del tecnico dei gialloblù ai microfoni dei giornalisti al termine dell’incontro:

Nonostante tante assenze, il Verona ci ha provato fino alla fine:

“Nel primo tempo avevamo dei ragazzi che facevano la prima partita dopo un po’ di tempo. Avevamo iniziato bene, poi abbiamo commesso due errori e abbiamo preso due gol. All’intervallo ho messo un po’ di ordine e abbiamo fatto un grande secondo tempo, riuscendo anche a fare gol. Questo ci dà fiducia. È vero che non era una partita facile, c’erano tanti assenti. Io vedo questa squadra lavorare, so che queste partite sono alla nostra portata. Questa partita poteva avere una svolta diversa, però sono contento della prestazione e della reazione”.

Bonazzoli è entrato bene…

“Abbiamo alzato il ritmo tutti. Questa squadra deve andare così, forte e giocare in avanti. Abbiamo cambiato qualcosina, messo Suslov sull’esterno ci ha dato brillantezza e spunto. Ci serviva questo. Ci siamo alzati e abbiamo creato occasioni importanti. Dispiace per il risultato”.

Tre rigori su quattro sbagliati…

“Ora li alleniamo, la responsabilità è mia. Non metto la croce sui giocatori. Djuric è un rigorista, aveva una buona percentuale. È il nostro attaccante, si è preso la responsabilità, rimane un giocatore importante. Ripeto, avanti”.

Perché aspettare i gol per attaccare?

“Secondo me la squadra è partita bene. Purtroppo c’è stato un episodio, un rinvio basso, loro sono stati bravi, hanno fatto un passaggio e sono andati in porta. Dispiace, era un errore evitabile. Su questi campi non puoi commettere questi errori. La prestazione è stata di alto livello, purtroppo ci sono stati errori che non puoi regalare alla Roma”.

Il mercato?

“Sappiamo benissimo chi arriverà. Io sono concentrato su quelli che ho. Per chi c’è è un’opportunità perché li vedo lavorare e crescere. Cabal ha fatto una gara importante. Sono giovani e hanno bisogno di crescere. Io sono fiducioso per il lavoro e per quello che vedo nella settimana”.