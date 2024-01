EL SHAARAWY: “E’ un momento difficile, ha pagato Mourinho ma la responsabilità era di tutti. Ora dobbiamo fare filotto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Stephan El Shaarawy parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Hellas Verona.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico:

Vittoria sofferta…

“Ci sta la delusione del pubblico per l’esonero di Mourinho ma oggi era importante ricominciare uniti, lo siamo sempre stati e abbiamo sempre giocato per il bene della Roma. E’ un momento difficile, ma vogliamo ripartire. Grande vittoria, siamo contenti”.

Cosa è successo con Mou?

“Non ci siamo mai disuniti, ci sono stati momenti bellissimi come le due finali raggiunte, e lo eravamo anche negli ultimi mesi. Purtroppo ci ha rimesso l’allenatore, ma le responsabilità sono di tutti. E’ una decisione della società, ma noi siamo stati con lui fino all’ultimo secondo. Potevamo fare di più”.

De Rossi?

“Grandissima impressione, già da giocatore era un leader, ha la stessa passione e tenacia. Siamo felici che sia qui, e daremo tutto”.

Come ci si riconcilia col pubblico?”

“Con le prestazioni e l’atteggiamento, che non è mai mancato. Ora dobbiamo fare filotto per ritrovare fiducia”.