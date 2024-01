ROMA-VERONA: 2-1 (19′ Lukaku, 25′ Pellegrini, 76′ Folorunsho). Vittoria sofferta dei giallorossi

AS ROMA NEWS – Dopo una settimana a dir poco movimentata, esordio sulla panchina giallorossa per Daniele De Rossi, che oggi pomeriggio guiderà la Roma contro l’Hellas Verona.

Pellegrini e compagni sono chiamati a riscattarsi dopo una serie di risultati molto deludenti tra Coppa Italia e campionato che hanno portato all’esonero di Josè Mourinho.

Il Verona, terzultimo in classifica e azzoppato da cessioni e squalifiche, proverà a vendere cara la pelle. Ma per la Roma oggi è una partita da non sbagliare: i tre punti sono una necessità assoluta per ripartire verso le zone alte della Serie A.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

95′ – Finita! La Roma soffre ma si porta a casa i tre punti. Dopo un bel primo tempo, nella ripresa la squadra torna in campo troppo morbida e rischia di farsi rimontare dal Verona dopo una papera di Rui Patricio che aveva riaperto la partita.

93′ – La Roma spreca due ripartenze ottime per chiudere la partita!

90′ – Cinque minuti di recupero.

90′ – Rui Patricio con le gambe chiude lo specchio a Sardar e manda in angolo.

81′ – CAMBIO ROMA: dentro Belotti, fuori El Shaarawy.

80′ – Verona che ora ci crede e attacca con pericolosità. Roma in affanno, brutto secondo tempo dei giallorossi.

76′ – GOL DEL VERONA: segna Folorunsho con un destro potente dalla distanza che Rui Patricio non respinge come dovrebbe. La partita si riapre.

68′ – Hujisen di testa manda alto su assist di El Shaarawy.

66′ – RIGORE SBAGLIATO DEL VERONA! Djuric calcia alle stelle!!

64′ – Sacchi assegna il rigore dopo essere stato richiamato al VAR.

63′ – Il Verona chiede un calcio di rigore per fallo di mano in area di Llorente dopo un colpo di testa di Djuric.

60′ – Roma un po’ calata di ritmo in questa ripresa, deve stare attenta a non far tornare il Verona in partita.

56′ – CAMBIO ROMA: dentro Zalewski, fuori Dybala.

55′ – Gol annullato al Verona per un fallo in area, si accendono gli animi tra gli scaligeri.

52′ – Ammonito Dawidowicz per un fallo su Bove.

46′ – Si riparte. Nessun cambio all’intervallo nella Roma, dentro Bonazzoli per il Verona al posto di Mboula.

PRIMO TEMPO

45’+3′ – Finisce qui il primo tempo: Roma avanti di due gol, ma il risultato è stretto. Giallorossi che, dopo il gol del vantaggio, si sono sciolti e hanno costruito tante palle gol. Per ora decidono le reti di Lukaku e Pellegrini, per El Shaarawy due assist.

45′ – Tre minuti di recupero.

41′ – Ammonito Paredes, era diffidato, salterà Salernitana-Roma.

34′ – OCCASIONE ROMA! Grande azione tutta di prima conclusa da El Shaarawy che in area manda alto da ottima posizione!

30′ – OCCASIONE ROMA! Dopo un tiro respinto di El Shaarawy, la palla arriva a Huijsen che in area prova a calciare incrociato col sinistro, mandando la palla a lato di poco!

28′ – CAMBIO ROMA: problema per Spinazzola, dentro Kristensen.

25′ – GOOOOOOOOOOOOOL!!! PELLEGRINI!!! Lukaku dalla destra rientra sul mancino e mette un cross sul secondo palo, El Shaarawy la tocca per il capitano che controlla e col sinistro la mette sotto al sette!!

19′ – GOOOOOOOOOOOOOOL!! LUKAKU!! Grande azione di El Shaarawy che sfonda bene a sinistra e mette un pallone al bacio per Romelu che col piattone non dà scampo a Montipò!

18′ – OCCASIONE ROMA! El Shaarawy lanciato in area prova a calciare con l’esterno destro, Montipò respinge!

17′ – Verona pericoloso con Suslov, il cui mancino dalla distanza è bloccato da Rui Patricio.

12′ – Curva Sud che omaggia Josè Mourinho con uno striscione e il coro per lo Special One.

8′ – OCCASIONE ROMA! Bove verticalizza benissimo in area per Dybala, palla che arriva a Lukaku che calcia col destro ma viene murato dalla difesa avversaria!

5′ – Squadra un po’ contratta in questo avvio.

0′ – Fischia Sacchi, comincia Roma-Hellas Verona!

LE ULTIME LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 17:00 – La Roma comunica la sua formazione titolare: De Rossi passa alla difesa a quattro con Karsdorp e Spinazzola sulle fasce e la coppia Huijsen-Llorente nel mezzo. In attacco Dybala ed El Shaarawy a supporto di Lukaku.

📋 Ecco la formazione scelta da mister De Rossi per #RomaVerona 🐺 🔥 DAJE ROMA DAJE! 🔥#ASRoma pic.twitter.com/E7hZYsX8Zj — AS Roma (@OfficialASRoma) January 20, 2024

Ore 16:55 – Questa la formazione ufficiale del Verona: Montipò; Tchatchoue, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Folorunsho, Serdar; Mboula, Suslov, Saponara; Djuric.

Ore 16:45 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata da Sky Sport in anteprima: Rui Patricio; Karsdorp, Huijsen, Llorente, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Ore 16:00 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo sereno sopra l’Olimpico, temperatura avvertita piuttosto rigida per via del vento freddo. Terreno di gioco in discrete condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

ROMA-HELLAS VERONA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Huijsen, Llorente, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: Daniele De Rossi.

A disposizione: Svilar, Boer, Golic, Oliveras, Kristensen, Celik, Zalewski, Pagano, Pisilli, Belotti, Joao Costa.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoue, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Folorunsho, Serdar; Mboula, Suslov, Saponara; Djuric. Allenatore: Marco Baroni.

A disposizione: Berardi, Perilli, Amione, Charlys, Calabrese, Cissé, Cruz, Henry, Bonazzoli.

ARBITRO: Sacchi di Macerata.

ASSISTENTI: Capaldo-Affatato.

IV UFFICIALE: Massimi.

VAR: Pairetto. ASS. VAR: Valeri.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini