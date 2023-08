BARONI: “Verona mai domo. Complimenti ai miei ragazzi, non era facile contro questa Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Marco Baroni, allenatore del Verona, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Bentegodi contro la Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico dei veneti ai microfoni dei giornalisti:

Avete un rullino da scudetto:

“Scudetto? Non scherziamo (ride, ndr)”.

Come ha trovato la squadra?

“È un gruppo che mi ha dato subito disponibilità, si è messo subito a lavoro. Abbiamo avuto delle difficoltà, in ritiro non avevamo molti giocatori, mancavano centrocampisti, ma ho trovato molta disponibilità. Alla squadra manca qualcosa, ma volevo che i nostri tifosi vedessero la nostra voglia. Una squadra che contro queste squadre ha bisogno di giocare con questo atteggiamento”.

Sei arrivato in una squadra con un tipo di gioco particolare, tu stai percorrendo una strada a metà:

“Siamo partiti pensando di scambiare sistema di gioco, però avremmo dovuto smontare e rimontare la squadra. Per tante situazioni, difficoltà di mercato, abbiamo lavorato con un modulo diverso ma poi siamo tornati al 3-4-2-1. Io voglio mettere i giocatori nelle migliori condizioni. Oltre alle posizioni è importante l’atteggiamento. La squadra sta avendo un buon atteggiamento, ma c’è ancora tanto da fare. Dobbiamo restare con i piedi per terra. Queste due vittorie sono un premio per i ragazzi e il loro lavoro, ma la strada è lunga e c’è ancora tanta strada da fare”.

Sembra ti stia divertendo molto al Verona:

“Mi piace questo termine. Abbiamo tanti attaccanti con caratteristiche diverse. Ci sono partite in cui servono attaccanti con mobilità e altre no. La squadra era un po’ abituata ad andare sempre in appoggio a Djuric, che anche oggi ha fatto una grande partita. Dobbiamo cambiare qualcosina sulle modalità di attacco. La squadra deve lavorare per trovare un’identità di gioco. Deve avere intensità ed essere aggressiva. Oggi è stato complicato contro questa Roma, con questo caldo… i ragazzi hanno attinto alle loro forze mentali e sono stati bravi”.