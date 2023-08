VERONA-ROMA 2-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma cade malamente a Verona, battuta 2 a 1 dall’Hellas dopo una prestazioni a tratti molto deludente.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi al Bentegodi per affrontare i veneti nel match valido per la seconda giornata di campionato:

Rui Patricio 4 – Sbaglia il primo intervento, mettendo la partita subito in salita. Non si riscatta sul tiro di Ngonge che vale il due a zero.

Mancini 5,5 – Dalla sua parte il Verona non affonda quasi mai. E allora prova a spingersi in avanti, ma con poco successo.

Smalling 4,5 – Sembra il gemello scarso del giocatore ammirato negli anni scorsi. In affanno, Ngonge lo scarta come una caramella in occasione del raddoppio dei padroni di casa.

Llorente 5 – Dalla sua parte il Verona affonda, e lui fatica parecchio a reggere botta. Dal 46′ Spinazzola 5,5 – Cerca di portare scompiglio a sinistra, con poco successo.

Kristensen 5,5 – Un pochino meglio delle apparizioni precedenti. Riesce a mettere un paio di buoni cross in area, non sfruttati a dovere dai compagni. Dal 46′ Aouar 6 – Entra e segna, anche se avrebbe potuto perfino fare qualcosa in più viste le chance avute.

Cristante 5 – Parte bene nel ruolo di intermedio, ma piano piano va calando vistosamente. Fino a scadere nella confusione.

Paredes 5,5 – Benino in fase di regia, un po’ meno in copertura. La qualità c’è, manca l’incisività. Dal 46′ El Shaarawy 5,5 – Il suo ingresso in campo non porta quel brio alla manovra offensiva che ci si aspettava. Un tiro centrale e poco altro.

Pellegrini 5 – Si apprezza per qualche giocata di qualità, ma manca la sostanza. Nella ripresa la sua prestazione diventa scadente. Nel finale coglie una clamorosa traversa su punizione. Troppo poco per uno che dovrebbe fare la differenza.

Zalewski 5,5 – Bene quando prova ad attaccare, meno attento nei ripiegamenti. Prende un bruttissimo colpo in testa ed è costretto a uscire. Dal 55′ Karsdorp 4,5 – Non gli riesce nulla.

Dybala 5 – Deludente, perfino lui. Qualche guizzo, poca incisività. Tanto per cambiare è costretto a uscire per un problemino muscolare. Dal 69′ Solbakken 4 – Un disastro.

Belotti 6 – Generoso, si batte con caparbietà. Uno dei pochi a mettercela tutta. Fa espellere Hien, ma non basta. Non ha praticamente mai l’occasione di battere in porta, ma questo non è solo un suo demerito.

JOSE’ MOURINHO 5 – Un punto dopo due giornate è un avvio da incubo per una Roma modestissima, specialmente considerando il livello delle avversarie incontrate. La squadra ormai veste i panni della piccola, e non ha la determinazione necessaria per un salto di qualità atteso da anni che sembra non arrivare mai.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini