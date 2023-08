Dybala, nuovo problema all’adduttore: è a rischio per Roma-Milan

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo problema muscolare per Paulo Dybala nel corso della partita persa per 2 a 1 sul campo del Verona.

Per l’argentino, riferisce DAZN in questi minuti, si tratta di un fastidio all’adduttore destro, lo stesso che da Rotterdam a oggi gli sta creando molti problemi.

La speranza del giocatore e della Roma è che la Joya si sia fermata in tempo, evitando dunque guai seri. Dybala effettuerà nelle prossime ore i controlli, ma la sua presenza contro il Milan è in dubbio.