(LIVE!) VERONA-ROMA, le formazioni ufficiali: Kristensen e Zalewski sulle fasce, gioca Paredes, tornano Pellegrini e Dybala

AS ROMA NEWS – Le attenzioni dei tifosi si spostano dalle vicende di mercato al terreno di gioco, visto che questa sera al Bentegodi la Roma tornerà in campo per affrontare l’Hellas Verona nel match valido per la seconda giornata di campionato.

Dopo il passo falso all’esordio contro la Salernitana, i giallorossi sono chiamati a portarsi a casa i tre punti per non rendere davvero falsa questa partenza in campionato.

In attesa di Lukaku, l’attacco conterà su Dybala oltre che sul redivivo Belotti. Il Verona, vittorioso all’esordio, cerca lo sgambetto puntando sul fattore campo.

LE ULTIME LIVE DAL BENTEGODI

Ore 19:55 – Questa la formazione ufficiale del Verona: Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Terracciano, Hongla, Duda, Doig; Folorunsho, Ngonge; Djuric.

Ore 19:50 – La Roma annuncia il suo undici titolare: confermato Kristensen a destra, a sinistra c’è Zalewski. A centrocampo sorpresa Paredes al posto di Aouar. Pellegrini e Dybala tornano titolari.

🟨📋🟥 Our starting XI against Verona! 🐺 📌 Pellegrini and Dybala return

📌 Paredes starts in midfield

📌 Zalewski and Kristensen wing-backs#ASRoma | #VeronaRoma pic.twitter.com/Xgq5aEVt1g — AS Roma English (@ASRomaEN) August 26, 2023

Ore 19:45 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata in anteprima da Sky Sport: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Pellegrini, Cristante, Paredes, Zalewskì; Belotti, Dybala.

Ore 18:45 – Due ore circa al fischio d’inizio. Cielo sereno e clima estivo a Verona. Terreno di gioco che appare in discrete condizioni. Tra pochi minuti vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

HELLAS VERONA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

VERONA (3-4-2-1): Montipò, Dawidowicz, Hien, Magnani; Terracciano, Hongla, Duda, Doig; Folorunsho, Ngonge, Djuric. All. Baroni.

A disposizione: Perilli, Berardi, Amione, Coppola, Cabal, Faraoni, Cisse, Saponara, Braaf, Serdar, Djuric, Mboula, Bonazzoli.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Pellegrini, Cristante, Paredes, Zalewskì; Belotti, Dybala. All. Mourinho (In panchina Foti).

A disposizione: Svilar, Boer, Ndicka, Karsdorp, Spinazzola, Celik, Aouar, Bove, Pagano, Pisilli, Solbakken, El Shaarawy.

Arbitro: Doveri

Assistenti: Bresmes-Garzelli

Quarto Uomo: Zufferli

Var: Nasca

Ass. Var: Paganessi

Giallorossi.net – Andrea Fiorini