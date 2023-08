LIVE! – Lukaku, accordo imminente tra Roma e Chelsea per il trasferimento in giallorosso: si va verso un prestito secco

AS ROMA NEWS – E’ il giorno della verità, con il sogno Lukaku che potrebbe diventare realtà. I Friedkin sono a Londra per provare a chiudere l’affare con il Chelsea e far impazzire di nuovo i tifosi romanisti.

La giornata di ieri è stata convulsa: dall’Inghilterra i primi segnali di un’apertura dei Blues al prestito dell’attaccante, quindi l’avvio della trattativa con la Roma e la partenza dei Friedkin e di Tiago Pinto per Londra.

Ieri a cena, dopo la vittoria del Chelsea sul Luton, c’è stato un primo incontro tra le dirigenze dei due club. Stamattina è in programma un nuovo appuntamento, quello decisivo. L’accordo è a un passo: si devono raggiungere le intese finali sul prezzo e sulla formula del trasferimento, ma Lukaku ha già detto sì e aspetta solo il via libera definitivo degli inglesi per cominciare la sua nuova avventura alla Roma.

Sarà dunque un’altra giornata intensa e piena di emozioni. Per questo motivo anche oggi la nostra redazione seguirà in diretta tutti gli sviluppi sul possibile arrivo di Romelu Lukaku alla corte di Josè Mourinho. Seguiranno aggiornamenti.

AGGIORNAMENTO ORE 12:15 – “L’accordo tra Roma e Chelsea sembra ormai imminente”. Lo scrive Gianluca Di Marzio in questi minuti. “La Roma sta lavorando per chiudere a queste condizioni: prestito secco oneroso a 5 milioni di euro, senza quindi che sia previsto diritto od obbligo di riscatto. In queste ore i club definiranno queste condizioni. Fronte giocatore, è già arrivato il sì da parte di Lukaku. Trovato l’accordo con il club, la Roma dovrà trovare l’accordo economico con il giocatore e l’agente. L’attaccante dovrà ridurre il proprio ingaggio a circa 7-8 milioni di euro, come fece la stagione scorsa per passare all’Inter. C’è ottimismo, al momento le parti stanno discutendo“. (Gianlucadimarzio.com)

AGGIORNAMENTO ORE 10:45 – Dettagli da limare per l’affare Lukaku. Le parti cercano la quadra definitiva che dovrebbe prevedere il prestito oneroso di poco inferiore ai 10 milioni, con diritto di riscatto e lo stipendio (da 12 milioni) per gran parte pagato dalla Roma. Proprio sulla cifra del prestito si sta cercando l’accordo. Lukaku si trova a Bruxelles, ha già detto sì a Mourinho e attende solo l’ok definitivo per prendere l’aereo per la capitale dove ad attenderlo sono previsti almeno 10 mila tifosi. Anche per questo sono state allertate le forza dell’ordine. In caso di fumata bianca in mattinata, Romelu potrebbe sbarcare intorno alle 18. (Calciomercato.com)

AGGIORNAMENTO ORE 9:50 – Arrivano aggiornamenti anche da Angelo Mangiante di Sky Sport, che su Twitter scrive: “Si lavora senza soste nel conto alla rovescia per il grande colpo. Stamattina nuovi incontri tra la dirigenza del Chelsea e quella della Roma per chiudere l’accordo tra i club e trovare un accordo finale sull’ingaggio di Lukaku con l’agente del belga. Mourinho ha già avuto l’ok del giocatore“.

AGGIORNAMENTO ORE 9:10 – Fabrizio Romano torna a parlare dell’affare Lukaku e scrive: “AS Roma pronta a un grande sforzo per avere Romelu Lukaku presentando oggi un’ufficiale offerta per il prestito. Il direttore e il proprietario del club sono a Londra per condurre colloqui diretti con il Chelsea. La quota del prestito e la copertura dello stipendio sono punti cruciali per ottenere il via libera da parte degli inglesi, prossime 24/48 ore cruciali”.

AGGIORNAMENTO ORE 8:45 – Stando a quanto racconta oggi la Gazzetta dello Sport, Roma e Chelsea starebbero trattando sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il Corriere dello Sport invece scrive che i due club starebbero parlando anche della possibilità di un obbligo di riscatto a un certo numero di presenze. Ma sul tavolo delle trattative ci sarebbe anche una nuova recompra di Tammy Abraham da parte degli inglesi, oltre alla possibilità di organizzare amichevoli in futuro. (Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport)