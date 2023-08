“Lukaku è un negrett*”. Giornalista di Telelombardia insulta il belga in diretta, il conduttore lo caccia (VIDEO)

NOTIZIE AS ROMA – Momenti di imbarazzo e vergogna a Telelombardia. Durante la puntata di ieri sera, il giornalista ospite Luigi Furini si è espresso su Romelu Lukaku, calciatore ex Inter vicino a diventare un nuovo acquisto della Roma con un’affermazione razzista: “Lukaku è un negrett*”.

Un’espressione quantomeno infelice che è stata ovviamente condannata dai presenti, soprattutto dal direttore Fabio Ravezzani. Che non ha ottenuto le scuse dall’ospite e l’ha così espulso immediatamente dalla trasmissione.

Sui social, poi, Ravezzani ha precisato la sua posizione chiarendo l’episodio: “Sulle parole a sfondo razzista non si scherza, indipendentemente dall’etimologia. Non accettiamo sbagli o fraintendimenti. E le scuse tardive non bastano. Spiace che sia incappato in un errore così grave un collega come Furini. Inevitabili provvedimenti immediati”.

Fonte: Repubblica.it