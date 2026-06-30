Bastoni indagato per prostituzione minorile: il giocatore dell’Inter coinvolto nell’inchiesta escort

Alessandro Bastoni è indagato dalla Procura di Milano per l’ipotesi di prostituzione minorile. La notizia è stata riportata dai quotidiani on line de La Gazzetta dello Sport e La Repubblica, secondo cui il difensore dell’Inter ha ricevuto un avviso di garanzia il 30 giugno e sarà ascoltato dagli inquirenti nei prossimi giorni.

Il nome di Bastoni compare nell’inchiesta relativa a una presunta “agenzia delle escort”, riconducibile a una società di Cinisello Balsamo che, secondo l’accusa, avrebbe organizzato serate e party per clienti vip, tra cui anche calciatori. Il difensore nerazzurro sarebbe il primo calciatore indagato nell’ambito dell’indagine. L’ipotesi di reato, secondo quanto riferito dai quotidiani, nasce da un presunto incontro con una ragazza che all’epoca dei fatti aveva 17 anni.

La vicenda resta però tutta da chiarire. Sempre secondo le ricostruzioni di Gazzetta dello Sport e Repubblica, la ragazza, ascoltata come testimone, avrebbe dichiarato che tra lei e Bastoni non ci sarebbe stato alcun rapporto. Di quell’incontro, tuttavia, ci sarebbe traccia negli atti dell’inchiesta. L’avviso di garanzia è un atto dovuto che consente alla persona indagata di essere informata dell’esistenza di un procedimento e di esercitare il proprio diritto di difesa. Bastoni, come ogni persona sottoposta a indagini, deve essere considerato innocente fino a eventuale sentenza definitiva.

Fonti: Gazzetta.it, Repubblica.it