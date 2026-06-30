La Juventus sotto settlement UEFA: multa da 6 milioni e lista vincolata

Ora è ufficiale: la Juventus ha sottoscritto con la UEFA un settlement agreement dopo lo sforamento della football earnings rule, la norma che impone un tetto massimo di 60 milioni di perdita nel triennio.

Nel periodo di monitoraggio compreso tra il 2022-23 e il 2024-25, il club bianconero ha registrato un deficit superiore a quanto consentito, anche se con un trend in miglioramento. La Juventus, così come il Newcastle, ha chiuso un accordo transattivo della durata di tre anni, con l’obiettivo di rientrare pienamente nei parametri entro la stagione 2028-29.

Il settlement prevede una multa incondizionata da 6 milioni di euro. A questa si aggiunge una restrizione sulla registrazione dei nuovi giocatori nella lista UEFA: la lista che sarà presentata ad agosto dovrà avere un costo complessivo, tra stipendi, ammortamenti e altri oneri, inferiore almeno di un euro rispetto a quella depositata lo scorso febbraio. In caso di mancato rispetto degli obiettivi intermedi, potranno scattare ulteriori sanzioni economiche fino a 14 milioni di euro. La Juventus, però, ritiene di poter rispettare con margine i parametri richiesti e quindi di non dover sostenere questi costi aggiuntivi in futuro.

Il club bianconero potrà anche uscire anticipatamente dal settlement agreement qualora rispetti i parametri economici su base aggregata nei tre esercizi dal 2024-25 al 2026-27. La Juventus ha inoltre comunicato di aver rispettato lo squad cost ratio, cioè il rapporto tra costo della rosa e fatturato, sia alla data del 31 dicembre 2025 sia nella precedente rilevazione del 31 dicembre 2024.

Fonte: Gazzetta.it