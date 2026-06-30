La Juventus sotto settlement UEFA: multa da 6 milioni e lista vincolata

Ora è ufficiale: la Juventus ha sottoscritto con la UEFA un settlement agreement dopo lo sforamento della football earnings rule, la norma che impone un tetto massimo di 60 milioni di perdita nel triennio.
Nel periodo di monitoraggio compreso tra il 2022-23 e il 2024-25, il club bianconero ha registrato un deficit superiore a quanto consentito, anche se con un trend in miglioramento. La Juventus, così come il Newcastle, ha chiuso un accordo transattivo della durata di tre anni, con l’obiettivo di rientrare pienamente nei parametri entro la stagione 2028-29.
Il settlement prevede una multa incondizionata da 6 milioni di euro. A questa si aggiunge una restrizione sulla registrazione dei nuovi giocatori nella lista UEFA: la lista che sarà presentata ad agosto dovrà avere un costo complessivo, tra stipendi, ammortamenti e altri oneri, inferiore almeno di un euro rispetto a quella depositata lo scorso febbraio. In caso di mancato rispetto degli obiettivi intermedi, potranno scattare ulteriori sanzioni economiche fino a 14 milioni di euro. La Juventus, però, ritiene di poter rispettare con margine i parametri richiesti e quindi di non dover sostenere questi costi aggiuntivi in futuro.
Il club bianconero potrà anche uscire anticipatamente dal settlement agreement qualora rispetti i parametri economici su base aggregata nei tre esercizi dal 2024-25 al 2026-27. La Juventus ha inoltre comunicato di aver rispettato lo squad cost ratio, cioè il rapporto tra costo della rosa e fatturato, sia alla data del 31 dicembre 2025 sia nella precedente rilevazione del 31 dicembre 2024.
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Fonte: Gazzetta.it
Perchè ricordiamo che sono tutte cavolate inventate dai Friedkin per non caccia’ li sordi, vero?
Ps: ma quindi per Svilar possono offrire Rugani, giusto?
In tutta sincerità proprio non capisco come si possa dar retta a certe farloccate solo per dar contro i Friedkin Giustissimo criticare quando sbagliano ma in questi casi si va oltre la malafede e che diamine
controllare i bilanci della rubentus visto quello che è stato accertato in passato. e sti purciari volevano comprare Svilar ……100 milioni e bremer e se sedemo
E nonostante questo fanno un offerta per Svillar?
una mano lava l’altra
questa banda sarebbe dovuta sparire dal panorama calcistico un decennio fa. ma si sa, il calcio non è più uno sport da una vita. ormai è solo business.
Però loro potevano permettersi Svilar (cosa non vera) comprare altri giocatori noi invece dobbiamo vendere, come mai non c’è stata la stessa campagna di stampa fatta sulla Roma forse perché queste società vengono abilmente protette?
ne riparliamo l’anno prossimo senza Champions!!
adesso mi aspetto qualche articolo sull’Inter che si compra mezza Juve a saldo….
non lo faranno mai con queste società sono spinte e protette dai media mentre la Roma da fastidio, ha dato molto fastidio la qualificazione in Champions della Roma ai danni di Milan e Juve e ne abbiamo visto come ci hanno fatto pagare lo scotto trattandoci come ci hanno trattato per tutto il mese
Ops! 🤭
Ahahahhahaah
però vogliono svilar!
che spettacolo i giornalisti sportivi! e non…
la storia di Svilar se la sono inventata i giornalisti per far vedere che la Juve può comprare se lo avessero voluto veramente non andavano ad offrire 40 milioni sapendo bene che avrebbero preso un no grosso come una casa
Se un giorno Elkann si stufa di buttare miliardi nel pallone, la Yuventus fa una brutta fine.
Adesso vorrei che il vergognoso assalto mediatico che abbiamo subito noi lo facessero pure a loro ma scommetto che non accadrà perché è la Juve, pensate cosa si sarebbe detto della Roma e dei Friedkin se l’affare Palestra fosse successo a noi
quindi pure alla Juve metteranno in svendita mezza rosa?
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.