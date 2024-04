Bayer d’acciaio: altra rimonta, Xabi Alonso mai ko avverte la Roma

NOTIZIE ROMA CALCIO – Imbattibile. Il Bayer Leverkusen vuole chiudere la stagione senza sconfitte, e ieri ha recuperato una partita che sembrava persa: sotto di due gol contro lo Stoccarda, la squadra di Xabi Alonso l’ha ripresa grazie ai gol di Adli e Andrich in pieno recupero per il 2 a 2 finale.

La buona notizia per la Roma è che il Leverkusen non vince più: terzo pareggio consecutivo. La brutta notizia è che pur avendo già vinto il campionato, i rivali dei giallorossi giovedì prossimo all’Olimpico non lasciano niente. Anche se sono sotto 2-0, riescono a risalire.

L’ultimo test prima del viaggio in Italia mette in risalto una squadra che arriverà con la fama degli invincibili e la mentalità d’acciaio costruita con autostima e carattere. Ma gli scaramantici sono già al lavoro: prima o poi dovrà perdere anche Xabi Alonso. E se per la legge dei grandi numeri (46 gare senza ko) succedesse proprio all’Olimpico?

Fonte: Gazzetta dello Sport