Rafa Silva a zero l’idea per l’attacco del prossimo anno. Ma De Rossi sogna Scamacca

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – In attesa del ds e con un budget di mercato da definire (sarà decisivo l’ingresso o meno in Champions), sui giornali si comincia a parlare di possibili affari per la prossima estate. A cominciare dall’attacco.

Ad oggi il numero 9 della Roma del prossimo anno è Tammy Abraham, considerando che per Romelu Lukaku serviranno 43 milioni di euro (anche se a Trigoria sperano che il Chelsea accetti un altro prestito oneroso di un anno). Soprattutto, poi, se il centravanti inglese darà segnali di risveglio da qui alla fine della stagione.

Da valutare la situazione di Azmoun, in prestito dal Leverkusen, per il cui riscatto servono 12,5 milioni. La prossima stagione quindi potrebbero esserci diverse novità nel ruolo di centravanti.

A De Rossi piace molto Gianluca Scamacca, attaccante accostato a lungo alla Roma già la scorsa estate: la stagione fatta dall’ex giallorosso però lo rende inavvicinabile. E allora occhio al mercato degli svincolati: Rafa Silva del Benfica (punta mobile e non centravanti puro) e Batshuayi del Fenerbahçe sono possibili soluzioni.

Fonte: Gazzetta dello Sport