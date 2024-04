Due settimane di fuoco: la Roma sfida il destino al Maradona

AS ROMA NEWS – Due settimane di fuoco per la Roma. Due settimane in cui De Rossi e i suoi ragazzi si giocano tutta una stagione, ma anche una fetta importante del futuro sportivo del club. Perchè qualificarsi per la prossima edizione della Champions League sposterà tanto in termini di prestigio e ricavi.

Se il campionato dovesse finire oggi, la Roma ci starebbe dentro. Purtroppo però restano ancora da giocare cinque partite, tre delle quali ad alto coefficiente di difficoltà. E con le inseguitrici che hanno ripreso a correre veloce: la vittoria della Lazio di ieri non è una buona notizia per i giallorossi. Oggi toccherà anche a Bologna, impegnata in casa contro l’Udinese di Cannavaro col morale sotto i tacchi dopo il gol di Cristante, e Atalanta, di scena all’Atleti Azzurri contro l’Empoli.

La Roma ha un impegno decisamente peggiore: alle 18 scenderà in campo al Maradona contro il Napoli di Calzona. Una squadra lontana dall’armata invincibile di Spalletti, questo è vero, ma pur sempre una formazione che lo scorso anno era stata in grado di vincere uno storico scudetto e che ha giocatori di altissimo profilo come Lobotka, Kvaratskhelia e Osimhen, giusto per citarne qualcuno.

La stagione degli azzurri è stata per certi versi drammatica: Garcia ha dovuto gestire un gruppo scarico, finendo per entrare in conflitto con De Laurentiis ed essere esonerato troppo presto. Le scelte sbagliate del patron del Napoli si sono susseguite, prima affidando la squadra a Mazzarri, quindi a Calzona. Il risultato è stato deprimente: dal primo posto in classifica della scorsa stagione, la squadra partenopea è scesa fino all’ottava piazza attualmente occupata in campionato.

Insomma, il Napoli è una squadra a fine ciclo, che ha bisogno di essere rinnovata e di ritrovare certezze con una nuova guida tecnica. Ma è una formazione che ha dei valori importanti, formata da giocatori che, se in giornata, possono crearti grossi problemi. E soprattutto dovrà dare il massimo davanti ai propri tifosi, in fermento visti gli ultimi risultati ottenuti.

La Roma, che oltre al Napoli dovrà affrontare a breve anche Juventus e Atalanta (con la doppia sfida al Bayer Leverkusen in mezzo), deve uscire dal Maradona con un risultato utile. Il vantaggio sulle inseguitrici è esiguo, e un ko stasera riaprirebbe pericolosamente i giochi: il calendario delle squadre in lizza per la volata Champions è tutto a svantaggio dei giallorossi. Per questo De Rossi chiederà ai suoi uno sforzo finale, abbandonando il turn-over (ma dovendo rinunciare per forza a Lukaku e Paredes) in un momento decisivo della stagione.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini