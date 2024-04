Ndicka chiede a De Rossi di giocare: che duello con Osimhen. Azmoun sorpassa Abraham

NOTIZIE AS ROMA – Ndicka titolare. E’ questa la novità inattesa svelata ieri da De Rossi alla vigilia di Napoli-Roma. L’ivoriano dunque è già pronto a tornare in campo dopo lo spavento dello scorso 14 aprile nel corso della partita, poi sospesa, contro l’Udinese.

Il difensore ha detto al mister di essere determinato a scendere in campo: Ndicka vuole duellare con Osimhen, col quale ha un conto aperto dopo la finale di Coppa d’Africa vinta dal giallorosso tra le scintille. De Rossi dunque lascerà in panchina il giovane Huijsen, apparso ancora troppo acerbo nelle ultime uscite da titolare.

A centrocampo spazio a Bove al posto dello squalificato Paredes, in attacco Sardar Azmoun sembra aver vinto il ballottaggio con Tammy Abraham: l’iraniano è apparso decisamente più in palla. Per l’inglese chance dalla panchina a partita in corso.

Sulle fasce riecco Celik a destra, mentre a sinistra Angelino è in vantaggio su Spinazzola, che dovrebbe giocare titolare in coppa contro il Bayer. Questo dunque l’undici giallorosso: Svilar, Celik, Mancini, Ndicka, Angelino, Bove, Cristante, Pellegrini, Dybala, Azmoun, El Shaarawy.

Fonti: Il Messaggero / Corriere dello Sport / Il Tempo / Gazzetta dello Sport