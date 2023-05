BAYER LEVERKUSEN-ROMA 0-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma fa l’impresa e raggiunge per la seconda volta consecutiva una finalissima europea andando a pareggiare per zero a zero sul campo del Bayer Leverkusen dopo partita di grande sacrificio.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo stasera alla BayArena per affrontare i tedeschi nella decisiva sfida di Europa League:

Rui Patricio 7 – Sempre attento nelle conclusioni di Demirbay e compagni, tutte rigorosamente dalla distanza. Poi è la traversa a salvarlo. Nella ripresa il Bayer inquadra meno lo specchio, ma lui è sempre sul pezzo.

Mancini 7,5 – Usa le maniere forti per provare ad arginare gli attaccanti tedeschi, che lo fanno soffrire parecchio, specie Wirtz. Ma è lui ad uscire vincitore.

Cristante 7,5 – Solita prestazione di sostanza nel ruolo di centrale difensivo. Non era facile visto i clienti scomodi. Quando torna a centrocampo fa legna. Gigante.

Ibanez 7,5 – Concentrazione al top, porta a casa una prestazione praticamente perfetta.

Celik 7 – Il turco tira fuori la prestazione di sostanza nel momento più importante della stagione. Bada al sodo, rende inoffensivo Bakker. Dal 78′ Smalling 7 – Torna in campo e riprende a fare quello che faceva: non far passare una palla dalle sue parti.

Matic 8 – Gigante assoluto, anima e corpo di questa Roma.

Bove 7,5 – Ringhia su ogni pallone, preziosissimo in tutte le zone del campo. Nel finale fa anche il terzino destro.

Pellegrini 7,5 – Il migliore del primo tempo per personalità. Nella ripresa fatica di più nel ruolo di spalla di Abraham, ma non molla di un centimetro.

Spinazzola 6,5 – Argina Diaby, ma la sua partita dura poco più di mezz’ora. Speriamo non sia nulla di grave. Dal 34′ Zalewski 7 – Soffre la velocità di Frimpong, ma col passare dei minuti la sua prestazione lievita, diventando preziosissimo nel finale.

Belotti 6 – Corsa, cuore ma anche tanti errori. Sufficienza piena per l’impegno. Dal 46′ Wijnaldum 7 – L’ingresso in campo dell’olandese dà più sostanza alla mediana. Prezioso nel ribaltare le azioni e alleggerire la pressione dei tedeschi.

Abraham 7 – Lavoro enorme per l’inglese, che lotta fino alla fine. Lasciato solo dai suoi compagni a impegnare tutta la difesa tedesca: stasera non si poteva pretendere di più da lui.

JOSE’ MOURINHO 9 – Speciale. Porta la Roma nella storia, centrando la seconda finale europea consecutiva. Riesce a tirare fuori il meglio da un gruppo che versava in una situazione critica. Comunque vada, Mou ha fatto un capolavoro con questa squadra.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini