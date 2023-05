XABI ALONSO: “La Roma ha pensato solo a difendersi. Non siamo stati inferiori a loro, sono deluso”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Xabi Alonso, allenatore del Bayer Leverkusen, commenta a fine gara la semifinale di ritorno dell’Europa League contro la Roma che si è appena disputata alla BayArena.

Di seguito le dichiarazioni del tecnico spagnolo ai microfoni dei giornalisti:

I giocatori sono delusi, come ti senti?

“È ovvio, sono deluso per i giocatori e per i tifosi, abbiamo avuto una grande opportunità di andare in finale. I giocatori hanno lottato, sono ottimista per il futuro”.

La partita doveva durare di più?

“È incredibile quello che è successo nella seconda parte. È frustrante, ma non voglio piangere. Abbiamo avuto le occasioni per fare gol, abbiamo dato tutto per arrivare in finale ma alla fine abbiamo giocato con molta intensità, concentrazione, come si deve giocare una semifinale. Ci siamo preparati bene, volevamo essere all’altezza, la grande differenza è il gol preso nella gara di andata”.

Quanto vi è mancato Schick?

“Loro hanno solo difeso, noi ci siamo presentati bene, abbiamo giocato nella loro metà campo. Abbiamo provato a tirare da fuori, abbiamo fatto bene ma nel secondo tempo è facile pensare cosa poteva succedere. Sono contento, sono orgoglioso dei miei ragazzi, come hanno finito la partita, dobbiamo dire grazie ai tifosi, è incredibile il sostegno che hanno dato durante e dopo la partita. Avere questo rapporto coi tifosi è molto importante. Dobbiamo alzare la testa e continuare”.

Quanto è importante riuscire a vincere le prossime partite di Bundesliga?

“Ne parliamo domani, non oggi”.

Pensa che sia passata la squadra più forte?

“Penso che in tutte e due le gare non siamo stati peggiori di loro. Potevamo meritare di più, anche il passaggio alla finale. Ma non voglio piangere, posso dire solo complimenti alla Roma e in bocca al lupo per la finale”.