BAYER LEVERKUSEN-ROMA 2-2: le pagelle

La Roma non ce la fa. La rimonta giallorossa si spegne nel finale e a Dublino ci va il Bayer Leverkusen che dopo lo 0 a 2 dell'andata riesce a pareggiare nel recupero quella di ritorno.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi alla BayArena per affrontare i tedeschi nel match di ritorno delle semifinali di Europa League:

Svilar 7,5 – Veste i panni di Benji Price: para tutto e anche di più. Nel finale però sbaglia l’uscita che costa il gol qualificazione. Resta una prestazione monumentale: senza tutti i suoi miracoli la Roma non sarebbe mai potuta restare appesa alla qualificazione.

Mancini 6,5 – Soffre negli uno contro uno, ma è provvidenziale negli interventi salva porta. Sfortunatissimo in occasione dell’autogol.

Ndicka 6 – Partenza un po’ svagata, poi si rimette in linea. Soffre, ma senza particolari sbavature.

Spinazzola sv – Parte bene ma si fa subito male. Che peccato. Dal 20′ Zalewski 5 – Approccio drammatico contro Frimpong: si prende subito il giallo, e De Rossi lo sposta a destra, dove va un po’ meglio. Imbarazzante la serie di cross tirati contro gli avversari.

El Shaarawy 6,5 – Tuttofare. De Rossi lo impiega prima a destra e poi a sinistra, lui esegue con abnegazione. Cerca anche la strada del gol con un destro a giro dei suoi, ma il portiere avversario è reattivo.

Cristante 6 – Veste i panni del lottatore, lasciando a Paredes le chiavi della mediana. Tanta abnegazione, ma poca qualità anche quando c’era bisogno di inserirsi e calciare con maggior efficacia in area avversaria.

Paredes 8 – Freddissimo dal dischetto in due momenti chiave del match. Tiene in pugno con sapienza la squadra, tutta la Roma gira dai suoi piedi.

Pellegrini 6,5 – Ce la mette tutta. Splendido l’assist per Lukaku a inizio partita, poi ha la palla per sbloccare il match ma la colpisce troppo debolmente di testa. Dall’81’ Abraham 5 – Non azzecca una giocata.

Angelino 6,5 – Buona prestazione dello spagnolo, che riesce a farsi apprezzare anche quando c’è da difendere. E lui lo fa senza perdere la calma. Dall’81’ Smalling 5 – Appena entra in campo ostacola in maniera decisiva Svilar in occasione dell’autogol di Mancini.

Lukaku 5,5 – Combatte da solo contro la difesa avversaria, si fa apprezzare per il gioco di sponda, ma gli manca il guizzo in area.

Azmoun 5,5 – L’unica cosa positiva è il rigore, procurato più da Tah che dall’iraniano. Poco presente. Dal 72′ Bove 5,5 – Incide pochino.

DANIELE DE ROSSI 6 – La Roma va vicinissima a un’impresa che sembrava impossibile. Indovina le scelte iniziali, ma l’infortunio di Spinazzola lo manda in confusione facendogli sbagliare il cambio con Zalewski. Tutte le altre mosse a partita in corso non sono fortunate.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

